Un rassemblement citoyen s'organise dimanche pour dénoncer la décision de la Ville de Trois-Rivières en mars dernier de fermer définitivement une portion du chemin des Pins, dans le secteur St-Louis-de-France.

La route était jugée non sécuritaire depuis un certain temps en raison de la formation de dolines, une forme d'érosion du sol. La Ville estime que les solutions pour garder la route ouverte seraient trop dispendieuses. Selon les experts qu’elle a consultés, il est question d’une facture entre 10M$ et 50M$. Les élus disent aussi ne pas avoir la certitude que les travaux seraient durables.



L'un des instigateurs du rassemblement ce week-end, Joël Lapierre, affirme que les résidents du secteur ont fait des demandes d'accès à l'information concernant les démarches de la Ville dans ce dossier. Selon lui, avec une volonté politique, des solutions sont envisageables. «C’est ridicule. Personne ici ne souhaite une solution à 10M$. On cherche juste à refaire le ponceau à prix raisonnable ou à faire une voie de contournement comme l’a recommandé le MTQ il y a 4 ans.», affirme-t-il.

Les résidents se donnent rendez-vous au chemin des Pins, à la hauteur du ruisseau Bellemare, dimanche 13h.