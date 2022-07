Les élus de la Ville de Trois-Rivières ont décidé de reporter la déposition du projet de règlement.

La salle était comble ce soir lors du conseil municipal de Trois-Rivières. Plusieurs organismes étaient présents pour manifester en faveur du projet d’un registre des loyers. Les informations deviendraient publiques dans le but de mieux repérer les hausses abusives de logement.

Crédit : Alice Trahan | Noovo Info

Les citoyens présents à la scéance du conseil ont démontré leur soutien au projet avec une affiche inscrite « POUR un registre SVP ! ».

Le conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin devait déposer un projet de règlement ce soir, ce qui n’a pas été fait. Il y a encore plusieurs questionnements en ce qui concerne le projet qui serait le premier dans la province. L’aspect légal est en cause notamment sur la protection des données personnelles. Le conseiller a tout de même voulu forcer un débat devant public. « Il faut travailler avec la population et être plus transparent. Les gens ont pu entendre la position de chacun de leurs conseillers concernant un registre. On avance et c’est l’objectif », affirme le conseiller Pierre-Luc Fortin.

Tous les élus s’entendent tout de même pour dire que le projet doit aller de l’avant, sous forme de registre ou autre.

M. Fortin souhaite que la Ville se donne un échéancier pour donner confiance à la population. « La prochaine étape se sera d’avoir un échéancier pour savoir quand nous verrons des résultats. Je m’attends à ce qu’on avance assez rapidement. »

Le projet sera certainement rediscuté à la prochaine séance du Conseil, le 16 août prochain.