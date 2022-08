440 élèves de plus que l’an dernier ont pris le chemin de l’école ce matin sur le territoire du Centre scolaire de l’Énergie.

Parmi les nouveautés cette année, on compte deux nouvelles écoles sur le territoire : l’École alternative de Mékinac et l’École alternative de l’Énergie.

« Des gens qui quittent les zones urbaines pour venir en région et aussi on a également des familles d’accueil de plus en plus dans le milieu. [ …] En dehors de Montréal, on est le seul centre de service où il y a une école alternative primaire secondaire. »

Denis Lemaire, directeur général du Centre scolaire de l'Énergie

Les postes d'enseignants sont tous comblés sur le territoire, affirme le directeur général, Denis Lemaire. Toutefois, les banques de remplaçants sont vides. Le grand défi de la prochaine année sera donc de remplacer les congés de maladie. Questionné sur les délais pour l’acquisition de passeports, M. Lemaire ne croit pas que le problème changera les plans de voyages avec les étudiants. Le directeur affirme que les enseignants ont fait des plans de sorties scolaires de moins grande envergure pour la prochaine année, en raison des incertitudes liées à la COVID.

« Vous savez que dans les dernières années, on a eu de bonnes déceptions. Les jeunes pensaient qu’ils pourraient y aller. Ils ramassaient des fonds. Donc, c’est sûr qu’on essaie de faire attention. On ne veut pas que les jeunes aient un voyage X en février et qu’ils ne puissent pas y aller. On essaie de regarder ce qui est de plus sécuritaire pour nos jeunes. Habituellement, c’est plus à la fin de l’année. Il n’y a rien de pressant au niveau des passeports pour l’automne. »

Denis Lemaire, directeur général du Centre scolaire de l'Énergie

Maintenant que les élèves de la rive sud, du Centre-de-la-Mauricie et de la Haute-Mauricie sont de retour sur les bancs d'école, il ne manque plus que ceux de Trois-Rivières centre. Les 19 000 enfants et adolescents du Centre scolaire Chemin-du-Roy bénéficient encore de deux jours de congés avant de commencer la nouvelle année scolaire.