L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) veut miser sur l'aide par les pairs pour aider ses étudiants qui éprouvent des problèmes de santé mentale. La direction recherche actuellement une quinzaine de volontaires qui seront formés pour repérer des étudiants en détresse qui ne connaissent pas les services disponibles ou qui sont gênés de les utiliser.

Bell a remis un chèque de 100 000$ à l'univsersité pour réaliser ce projet.

La brigade aura pour mission de les diriger vers les bonnes ressources. Les étudiants qui agiront comme sentinelles seront présents aux différentes activités sportives et culturelles de l'université, en plus d'ouvrir l'oeil sur le campus.

«La santé mentale, c'est aussi beaucoup la bienveillance de ceux qui nous entourent. En croisant la brigade régulièrement un peu partout sur le campus, c'est un échange qui est peut-être un peu plus naturel d'un étudiant à un autre. On est très honoré d'avoir été choisi parmi les dix universités et collèges partout au Canada. Maintenant, on est à recruter et former les membres de la brigade pour qu'ils soient actifs le plus rapidement possible sur le terrain», a soutenu Jean-François Hinse, responsable des relations avec les médias à l'UQTR.

La santé mentale postpandémie des étudiants universitaires

Si le retour en présentiel a été salutaire pour des milliers d'étudiants qui souffraient d'isolement, pour d'autres, il a aussi été source d'une grande anxiété. Pour ces derniers, c'est un défi au quotidien de se présenter sur le campus après avoir coupé la plupart des liens sociaux pendant deux ans. Certains ont aussi de la difficulté à s'adapter à ce nouveau milieu d'études ou ressentent un stress de performance.

«On veut s'assurer que personne ne tombe dans une craque de services. La beauté de la chose, c'est que ce ne seront pas que des bénévoles, mais des gens qui seront bien formés pour les interventions», a ajouté M. Hinse.

Au total, Bell Cause a versé plus de 5 millions de dollars à des établissements postsecondaires au pays.



Note de la rédaction: La chaîne Noovo et le média Noovo Info appartiennent à Bell Média, filiale de BCE.