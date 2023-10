Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont mené mercredi une opération spéciale en matière de sécurité routière dans les régions de la Mauricie et de Lanaudière. Le résultat? Au moins 459 constats d'infraction remis.

Cette opération d’envergure, qui figure dans une série d’opérations planifiées dans l’année, ciblait particulièrement les infractions reliées à l’utilisation du cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la vitesse, explique la Sûreté du Québec dans un communiqué envoyé aux médias. «Ces comportements sont identifiés comme les causes principales de collisions routières graves ou mortelles au Québec.»

Les policiers de la Sûreté du Québec ont donc remis 337 constats d'infraction pour la vitesse excessive, 9 constats d'infraction pour le non-port de la ceinture de sécurité et 10 constats d'infraction pour l'utilisation d'appareils électroniques au volant, dont le cellulaire.

La SQ note également avoir remis 103 constats «pour des infractions diverses».

La SQ rappelle par ailleurs que la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, «La vie humaine, au cœur de nos actions», «a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.»

«Toute votre attention sur la route»

D'ici au 12 octobre prochain, sachez que l'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions et activités de sensibilisation dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) Distraction.

La SQ souligne que « la distraction au volant est l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.» «Elle réduit l’attention et la concentration du conducteur et augmente les risques d’être impliqué dans une collision.»

Selon des données publiées par la Sûreté du Québec, chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022, la distraction était la cause d’accidents ayant entraîné 122 décès (39 %) et 465 personnes blessées gravement (41 %).