Le retour du maire Jean Lamarche, après 6 mois d'arrêt de travail, se fera dans un climat mouvementé à l'Hôtel de Ville de Trois-Rivières cette semaine. Les conseillers voteront mardi sur le projet de Carrefour 40-55 qui crée beaucoup de discorde au sein des élus.

La conseillère du district des Rivières, Pascale Alberhne-Lahaie demandera un référendum consultatif lors de la séance du conseil municipal.

« On ne peut pas forcer les citoyens et les citoyennes à accepter un projet dont ils ne sont pas certains de vouloir et dont plusieurs détails restent inconnus. L'acceptabilité sociale et la participation citoyenne doivent être de réelles priorités à Trois-Rivières », explique la conseillère lors d’un point de presse tenu lundi. Elle proposera donc au maire Jean Lamarche de repousser le vote sur le parc industriel 40-55 afin de consulter l'ensemble de la population.

Le mouvement Mères au front Mauricie a également tenu une manifestation ce weekend. C'est le mouvement qui lancé la pétition la semaine dernière contre le projet de développement industriel qui détruirait une dizaine d'hectares de terres humides. Au terme du weekend, la pétition approchait les 5000 signatures.

Une autre manifestation est prévu mardi, cette fois par la coalition Terre précieuse. Elle aura lieu à compter de 18h, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. À la suite de la dernière séance mouvementée du conseil municipal, la Ville ne lésine pas sur les moyens de sécurité. Les résidents qui veulent avoir accès à l'intérieur de la salle devront passer par un détecteur de métal et une fouille des sacs est aussi prévue. La Ville a par ailleurs augmenté le nombre d'agents de sécurité.

À lire également :

Les Vulgaires Machins se mêlent du débat

Les Vulgaires Machins ont pris quelques minutes entre deux chansons sur la grande scène du Festivoix samedi pour lancer un message d'appuis aux manifestants. «Encore une décision à l'encontre de l'environnement. C'est déprimant. Allez voter contre vos conseillers!», ont-ils lancé sur scène. Une banderole «Pas un hectare de plus» flottait dans la foule. On avait vu cette même affiche au sein du public à l'Hôtel de Ville lors de la dernière séance du conseil.