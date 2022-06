Le manque de sauveteurs dans la région force la Ville à n'ouvrir que cinq piscines sur dix pour la saison estivale 2022.

Les piscines extérieures qui pourront accueillir les baigneuses et baigneurs ont été choisies selon les statistiques de fréquentations, l'emplacement et les besoins des camps de jour. Ce sont donc celles des parcs Pie-XII, Martin-Bergeron et Lemire qui seront ouvertes, ainsi que celles de l'île Saint-Quentin et du terrain de l'Exposition.

On avait déjà annoncé la fermeture de la piscine Jean Perron, plus tôt ce printemps. La désuétude du bassin nécessite de trop grands investissements à court terme.

Ce n’est ne pas faute d'avoir essayé, la Ville a revu la capacité d'accueil des bassins et modifié les horaires d'ouverture. Elle a aussi voulu payer une partie de la formation de sauvetage nautique et proposer une prime pour le travail de fin de semaine. La Mauricie reste quand même la région la plus touchée pour le manque de sauveteur.

Une ouverture progressive commencera le 18 juin pour les piscines des parcs Pie-XII et Martin-Bergeron. Ce sera le tour du parc Lemire et de l'île Saint-Quentin la semaine suivante. Celle du parc de l'Exposition sera accessible seulement à partir de juillet en raison de travaux.