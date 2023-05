Shawinigan devient une des premières villes du Québec à interdire l'arrosage de pelouse avec de l'eau potable. Un règlement sera adopté dès le 13 juin prochain.

Des interdictions d'arrosage étaient déjà en vigueur par moment depuis 3 ans. Cette mesure a permis de réduire la consommation quotidienne d'eau potable de 13%. « On sait que ce changement va demander un ajustement de la part des citoyens. Et comparativement aux années précédentes, nous serons beaucoup plus rigoureux pour faire appliquer ce nouveau règlement. La gestion durable de l’eau nous concerne tous et nous avons un effort à faire pour la conservation et la préservation de cette grande richesse », affirme le maire Michel Angers.

Pour entretenir son gazon, la Ville de Shawinigan conseille de pratiquer l’herbicyclage, de diversifier les semences, de ne pas tondre la pelouse en période de dormance et de tondre à au moins 3 pouces de hauteur.

