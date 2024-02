Une opération de la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a mené à l'arrestation de six personnes, mardi, à Shawinigan.

«Trois hommes (20, 30 et 34 ans) et trois femmes (22, 29 et 30 ans) de Shawinigan ont été arrêtés», précise la SQ dans un communiqué.

Selon les informations du corps policier, des perquisitions étaient toujours en cours en matinée sur la 1re rue de la Pointe et sur la 5e rue de la Pointe.

Au moins trois logements ont été ciblés par la police et ceux-ci ont été identifiés comme des points de vente.

«Le groupe tactique et un maître-chien de la SQ participent à cette opération», indique la SQ qui fournira un bilan plus tard mardi.