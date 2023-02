La Société de transport de Trois-Rivières a rendu hommage aux victimes de la tragédie survenue dans une garderie à Laval il y a exactement une semaine.

Les chauffeurs d'autobus de Trois-Rivières se sont joints à ceux de Montréal, Laval et Longueuil pour observer une minute de silence mercredi matin. Ils ont tous arrêté leurs véhicules simultanément à 8h24, l'heure à laquelle l’autobus s’est encastré dans la garderie la semaine dernière. « On l'a fait par soutien et solidarité aux victimes », exprime Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR. « On est de tout cœur avec ces gens qui ont beaucoup souffert ».

Le Réseau de transport de la Capitale s'est également joint au mouvement.

Pierre Ny St-Amand a causé la mort de deux enfants en fonçant sur la garderie éducative Sainte-Rose à Laval le 8 février dernier. L'homme de 51 ans fait face à neuf chefs d'accusation, dont deux de meurtre au premier degré, voies de fait graves et tentative de meurtre.

Les funérailles de Jacob Gauthier, 4 ans seront célébrés jeudi à Rosemère.

