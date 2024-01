Trois hommes ont perdu la vie à la suite d'une importante collision sur l'autoroute 30 dans le secteur de Bécancour, dans le Centre-du-Québec ce qui a entrainé la fermeture complète de la voie rapide durant près de 16 heures.

Pour une raison encore inconnue, un véhicule a dévié de sa voie pour percuter violement un camion s'amenant à sens inverse vers 14h15 lundi après-midi.

Le gros véhicule a ensuite percuté deux autres poids lourds transportant du grain et du gravier pour ensuite prendre feu. Il a fallu plusieurs heures aux secouristes pour extirper les corps de l'amas de ferraille.

Les victimes sont âgées dans la cinquantaine et la soixantaine. Leur identité sera confirmée à l'aide d'examens poussés «Des autopsies et des démarches d’identification formelles seront nécessaires afin de déterminer avec certitude leurs identités» précise l'agente Eloïse Cossette de la Sûreté du Québec.

Ces démarches se feront au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal.

Des enquêteurs et des policiers de la SQ ont passé une bonne partie de la nuit de lundi à mardi sur place afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de l’accident.

«Au moment de celle-ci, la chaussée était sèche et il n’y avait pas d’éblouissement. Les premières informations indiquent qu'un des véhicules s'est retrouvé dans la voie inverse. Est-ce dû à un trouble mécanique, une mauvaise manœuvre ou un dépassement qui a mal tourné? L'expertise et l'enquête serviront à éclaircir ces aspects», fait savoir la Sûreté du Québec.

Dans l'accident, du carburant a été déversé sur les voies, obligeant les secours à faire intervenir Environnement Canada et Environnement Québec.

L'autoroute 30 a été complètement rouverte à la circulation vers 6h30 mardi matin.

Avec des informations d'Olivier Caron, Félix-Antoine Audet, Étienne Phénix et Jennifer Gravel de Noovo Info, et de la Presse canadienne