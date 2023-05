Un immeuble de la rue St-Paul à Shawinigan est une fois de plus la proie des flammes.

L’immeuble de cinq logements se situe à quelques mètres du bâtiment où un incendie a éclaté samedi soir. Plus tôt dans la journée, les flammes ont ravagé un autre immeuble sur l'avenue Saint-Marc.

L'alerte générale a été lancée vers 14h. Le feu aurait pris naissance derrière l’immeuble et se serait rapidement propagé. Les pompiers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Boniface, Mékinac et Trois-Rivières ont été appelés en renfort. Les résidents ont été évacués et personne n'a été blessé.

À lire également : Incendie à Shawinigan: deux personnes ont été blessées