La Ville de Trois-Rivières perd plus d'arbres qu'elle n'en plante. C'est le constat du conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, qui croit qu'il faudrait investir davantage annuellement que les 250 000$ que l’on injecte actuellement dans la plantation.

M.Fortin insiste sur le fait que les arbres sont non seulement un bon moyen de lutter contre les îlots de chaleur, mais ils aident aussi à amener moins d’eau dans le réseau d’égouts pluviaux. «C’est un des services que les gens nous demandent. Ils apprécient l'ombre et la qualité de vie que ça génère autour.», explique-t-il.



Combien faudrait-il investir pour refaire la canopée? «Bonne question!», lance M.Fortin. «Il y a quelques années, on atteignait 400 000$ ou 500 000$ et on augmentait la canopée.», ajoute-t-il.

Coût des nouveaux arbres

L’élu du secteur des Estacades affirme que chaque nouvel arbre peut coûter jusqu'à 1000$. «Si on veut que l’arbre rendre un bon service et qu’il soit à une bonne place, il y a plus de travail non seulement à la plantation, mais aussi pour l’entretien». Il estime qu’il est important de voir les nouveaux arbres comme un investissement et non une dépense. Il salue le fait que la Ville a changé de mentalité à ce sujet depuis quelques années. «On le prenait dans nos budgets, maintenant on le prend dans nos immobilisations», explique le conseiller.