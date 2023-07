Le maire de Trois-Rivières ne s’excusera pas à Joan Hamel.

Du moins, pas pour l’instant.

En réponse à une demande de Noovo Info, le cabinet de Jean Lamarche soutient que le maire « […] ne fera pas de commentaires sur le dossier en question. Dès qu’un dossier est traité par les services juridiques, le mot d’ordre est de ne pas réagir », souligne Marc-André Hould, porte-parole du cabinet du maire.

Invité à plusieurs reprises à réagir davantage, le cabinet a fourni à Noovo Info toujours la même réponse : ce n’est pas prévu au moment d’écrire ces lignes.

Rappelons que Mme Hamel a reçu une mise en demeure de la part de la Ville de Trois-Rivières la semaine dernière en lien avec des propos tenus sur Facebook. Le document l’enjoignait à faire preuve de prudence, estimant qu’elle avait manqué de respect envers un fonctionnaire dans un commentaire émis en lien avec le projet de Carrefour 40-55.

Quatre jours après avoir tenu un point de presse dans lequel elle demandait à la Ville et au maire de s’excuser publiquement sur ce qu’elle estimait être une tentative d’intimidation et de la museler, Joan Hamel n’en démord pas : on ne peut pas s’en prendre de la sorte à une citoyenne.

Elle s’avoue déçue du maire et de l’administration municipale.