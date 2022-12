Pratiquement à tous les jours depuis le mois de décembre, un harfang des neiges aurait comme habitude de saluer les automobilistes empruntant le pont Laviolette, à Trois-Rivières.

Une caméra de circulation a été en mesure de capter l’oiseau près de l’autoroute 55. Une agréable surprise, qui a été partagée par Transports Québec sur les réseaux sociaux.

À lire également:

Selon l’agence gouvernementale, le harfang des neiges apparaîtrait toujours au même moment, soit entre 15h30 et 16h.

Ce n’est pas la première fois qu’un harfang des neiges est capté par une caméra de circulation.

Le magnifique harfang des neiges semble très routinier: il fait toujours ses apparitions dans le même secteur, aux abords du District 55, et toujours à la même heure, entre 15 h 30 et 16 h.

Selon la Fédération canadienne de la faune, le harfang des neiges mesure presque 50 cm et «ses ailes déployées ont une envergure de près de 1,5 m».

Habituellement timide et silencieux, il peut siffler, crier ou claquer du bec pour chasser les personnes trop curieuses qui approchent son nid. Il peut également se montrer agressif et attaquer s’il se sent menacé.