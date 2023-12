Des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Maskinongé ont connu un début de journée plutôt mouvementée mercredi, lorsqu'un homme armé les a menacés avec une scie mécanique.

Les patrouilleurs ont été appelés dans un secteur isolé de Saint-Boniface vers 8h30 pour une introduction par effraction dans une résidence secondaire. Dès leur arrivée sur place, ils ont remarqué que l'individu était en possession d'une arme de chasse. Un périmètre de sécurité a rapidement été érigé après que l'homme se soit barricadé dans la résidence.

Des négociations ont eu lieu avec lui pour tenter de résoudre la situation le plus rapidement possible, mais sans succès. À un certain point, il a de nouveau menacé les policiers avec la tronçonneuse. C'est à ce moment que les agents ont fait appel au groupe tactique d'intervention (GTI) de la Sûreté du Québec. Le suspect a été arrêté vers 13h sans que personne ne soit blessé. Il a été transporté à l'hôpital pour y subir une évaluation, mais a obtenu son congé en après-midi mercredi.

« Il s'était évadé d'un centre de thérapie de Bécancour la nuit précédente. Il avait volé un véhicule qu'il a utilisé pour se rendre à Saint-Boniface » Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec

Une situation similaire s'est produite du côté de Louiseville il y a quelques semaines, où un individu s'en était pris à une voiture de patrouille de la SQ avec une hache. Ce type d'intervention, bien qu'elle soit rare, survient plus fréquemment sur le territoire de la Sûreté du Québec.

« On agit pour notre sécurité, celle de la population et de l'individu en cause, assure Mme Cossette. Ça demande des procédures qui durent plusieurs heures, un déploiement important de ressources. Ce ne sont pas des situations souhaitables, mais qui malheureusement, arrivent de plus en plus. »

Le jeune homme de 25 ans devrait comparaître jeudi au palais de justice de Shawinigan où il pourrait faire face à de nombreuses accusations, dont menaces, bris de conditions, introduction par effraction, méfaits, entrave, vol de véhicule et port d'arme dans un dessein dangereux.

Après l'intervention policière, les agents ont saisi des munitions et deux armes de chasse.