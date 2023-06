L'automobiliste qui a embouti un camion cube avec remorque à l’approche du pont Laviolette, vers 5h25 jeudi matin, a succombé à ses blessures.



Son décès a été constaté au centre hospitalier. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années de la Mauricie.

Le MTQ a dû fermer le pont en direction nord pendant un peu plus d’une heure pour aider les secours à agir rapidement et aussi les remorqueurs, à faire leur travail. Les pompiers ont aussi été appelés sur place, puisque de la fumée s’échappait du véhicule. La cause de cette collision est encore inconnue. «On va regarder pour une inattention de la part du conducteur ou une possibilité de fatigue. C'est comme s'il n'avait pas vu qu’il y avait une remorque qui circulait plus lentement devant lui», explique la sergente Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec.

Les automobilistes ont pu traverser à nouveau vers Trois-Rivières aux alentours de 7h, mais le mal était fait côté circulation. De longues files s’étaient créées sur la rive sud pour accéder au pont. L’heure de pointe a été chaotique. Le Centre de services scolaires Chemin-du-Roy a avisé les parents que le transport des élèves n’avait pu se faire ce matin, en raison de la fermeture du pont. Par contre, les élèves de la rive sud qui étudient à Trois-Rivières et qui ont été conduits à l’école par leurs parents plus tard en matinée pourront retourner à la maison en autobus comme à l’habitude.