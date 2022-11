L'Université du Québec à Trois-Rivières est préoccupée par les allégations visant un joueur de hockey des Patriotes qui aurait exposé et noté plusieurs étudiantes sur Instagram.

L'individu est dans l'eau chaude après avoir partagé des photos et des informations personnelles de certaines femmes en plus de leur attribuer une note sur leur apparence. Les publications auraient été diffusées entre les mois d'août et d'octobre de cette année sur Instagram.

« On est très préoccupé par la situation, on a encore beaucoup de vérifications à faire. On veut comprendre, on veut rencontrer les étudiantes. » - Jean-François Hinse, conseiller en communications et relations médias à l'UQTR

Selon M. Hinse, aucune plainte officielle n'a encore été déposée. Le responsable des relations avec les médias à l'UQTR parle plutôt d'un signalement qui a été porté à l'attention des autorités de l'établissement vendredi dernier. Aussitôt, il affirme que des mesures temporaires ont été prises, le temps de mener une enquête. Il ajoute que la direction de l'UQTR recueille à ce stade-ci toutes les informations pour s'assurer du bien-fondé du signalement en question. Des rencontres ont également lieu avec toutes les personnes impliquées. Il est donc trop tôt pour déterminer si le joueur en question sera expulsé du programme des Patriotes et de l’UQTR.

Entre-temps l'individu, dont l'identité n'a pas été dévoilée, fait l'objet d'une «suspension administrative».

« On prend entente pour être certain que les individus en cause ne se croisent pas dans les événements. Donc on regarde si normalement ces personnes auraient pu se croiser dans tel ou tel local ou activité. On s'organise pour que les gens ne se fréquentent plus pour un certain moment. On est dans l'accompagnement et dans l'écoute pour comprendre si ce qui est allégué est fondé. Donc c'est beaucoup de prise d'information, beaucoup de rencontres et beaucoup d'accompagnements. La porte est grande ouverte chez nos responsables pour accueillir tous ceux et celles qui pourraient être témoins ou même qui pourraient être impliqués indirectement. » - Jean-François Hinse, conseiller en communications et relations médias à l'UQTR

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Noovo Info)