Les funérailles de Maureen Breau auront lieu le 13 avril prochain au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières.

Des milliers de policiers sont attendus tôt jeudi matin au Colisée Videotron où des navettes les amèneront au point de départ du cortège. La procession partira du Complexe Sportif Alphonse-Desjardins dans le secteur Cap-de-la-Madeleine en fin d'avant-midi. Le cortège va emprunter les rues Patry et du Saint-Maurice. Plusieurs élus vont aussi assister à la cérémonie en compagnie des membres de la famille à compter de 13h30.

Attaquée par un long couteau



La sergente Maureen Breau, 20 ans de service, est morte en service à Louiseville le 27 mars dernier lors d'une intervention auprès d'un homme qui avait proféré des menaces aux voisins. Elle a été tuée par une longue arme blanche s'apparentant à un sabre. Son collègue a été blessé. L'attaque est survenue à l'intersection de l'Avenue Saint-Laurent et de la rue Saint-Aimé, en plein coeur du centre-ville, vers 20h30. Le meurtrier, Isaac Brouillard-Lessard, 35 ans, a été abattu sur place par d'autres policiers venus en renfort.

Le tueur avait un lourd passé

La Commission d'examen des troubles mentaux considérait que le trentenaire représentait un risque important pour la sécurité du public. Depuis 2014, Brouillard-Lessard avait été trouvé non criminellement responsable d'actes violents à 5 reprises pour cause de troubles mentaux. Le gouvernement Legault a ordonné une enquête publique pour comprendre comment cet individu a pu passer entre les mailles du filet et éviter qu'un tel drame se reproduise.