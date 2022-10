Une formation gratuite de seulement 4 semaines est maintenant disponible au Cégep de Trois-Rivières afin de travailler dans les CPE, les milieux de garde subventionnés et non subventionnés.

La certification collégiale « Premiers pas vers l’éducation à la petite enfance » a pour objectif de répondre rapidement aux besoins de main-d’œuvre en services de garde à la petite enfance.

La formation de 90 heures s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus. « On va chercher un bassin de main d'œuvre qui est moins dirigé vers les AEC ou les DEC. Ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience dans le domaine et qui n'ont pas nécessairement de diplôme d’études secondaires (DES) », explique Isabelle Adam, coordonnatrice à la formation continue et service aux entreprises au Cégep de Trois-Rivières.

Le cours enseignera notamment des notions de secourisme, le RCR, l’approche éducative ainsi que du contenu sur la santé et la sécurité des enfants de 5 ans et moins.

Cette initiative découle du Plan Opération main-d’œuvre du gouvernement du Québec, chapeautée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Famille, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale.

La première cohorte débutera le 14 novembre prochain. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 novembre sur le site du Cégep de Trois-Rivières.