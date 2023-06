Des humoristes de renom seront de passage en Mauricie cet été pour prendre part au TRIP – Festival d’humour de Trois-Rivières.

Les 1er, 2 et 3 septembre prochains, une programmation diversifiée sera offerte, passant du stand-up, à la lutte et au spectacle de drag queens. L’évènement se veut «une manière de déstabiliser les spectatrices et spectateurs, d’oser le mélange des genres en proposant une expérience délibérément inclusive». Le festival se divise en trois volets distincts.

Pour plus de détails, voyez le reportage de Rébecca Pépin, journaliste Noovo Info, dans la vidéo qui accompagne ce texte.

TRIP Gala

Pour la première partie, deux galas d’humour seront présentés à l'Amphithéâtre Cogeco. Le Gala du vendredi, présenté le 1er septembre, mettra en vedette Pierre-Yves Roy-Desmarais, Adib Alkhalidey, Michel Barrette, Korine Côté et André-Philippe Gagnon. Le lendemain, le Gala du samedi rassemblera Louis-José Houde, Neev, Arnaud Soly et Mehdi Bousaidan.

La troisième et dernière journée sera couronnée d’un gala de lutte à la salle J.-Antonio-Thompson. Les talents de la NSPW (North Shore Pro Wrestling) de Québec s’opposeront à ceux de la FCL (Fédération canadienne de lutte) de Shawinigan.

TRIP Découverte

Le deuxième volet sera le plus diversifié. Il sera possible d’assister à la pièce de théâtre Malaise dans la civilisation à la salle Anais Allard-Rousseau. Le spectacle Ubu sur la table, du théâtre d’objets, sera présenté à la même place. Pour sa part, le Show Queer, qui rassemblera des humoristes s’identifiant à la communauté LGBTQ2S+, aura lieu à l’Amphithéâtre Cogeco.

À cette liste s’ajoute Le Gong Show, un spectacle open mic et Surtout Anas, où Oussama Fares, Charles Brunet et Anas Hassouna performeront leurs numéros solos.

Pour conclure le deuxième volet, un match d’improvisation opposant la LNI (Ligue nationale d’improvisation) à la LIM (Ligue d’improvisation mauricienne) prendra place à la salle J.Antonio Thompson.

TRIP Podcast

Trois podcasts en vogue actuellement feront un arrêt au TRIP – Festival d’humour de Trois-Rivières pour enregistrer un épisode devant public. Le 1er septembre, la salle J.-Anthonio-Thompson accueillera Rose-Marie Santerre et Jessica Roux, les deux animatrices du 5 à 7 Podcast en tournée. La même soirée, le public pourra assister au Podcast Couple Ouvert avec Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Pour clore le weekend, le balado Sexe Oral sera enregistré à l’Amphithéâtre Cogeco avec Lysandre Nadeau et Joanie Grenier.

Le festival est une collaboration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières, Culture Trois-Rivières et de La Tribu. Il est possible de se procurer les billets pour chacun des spectacles de la programmation en salle sur le site du TRIP – Festival d’humour de Trois-Rivières, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson ou par téléphone.

Pour les plus récentes nouvelles de la Mauricie, consultez le Noovo.Info.