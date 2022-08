Sept élus de Trois-Rivières écrivent une lettre ouverte dans Le Nouvelliste pour dénoncer l'attitude de leurs collègues conseillers à la table du conseil. Le texte est signé par Daniel Cournoyer, Maryse Bellemare, Sabrina Roy, Pierre Montreuil, Jonathan Bradley, René Martin et Alain Lafontaine. Ils affirment que certains conseillers «s’acharnent à remettre en question les recommandations» des experts de la Ville.

Ils affirment que leurs certains conseillers «s’acharnent à remettre en question les recommandations» des experts de la Ville.

«Trop souvent, les discussions tournent en rond. […] Nos fonctionnaires font face à une charge de travail supplémentaire qui ne cesse de s’accroître, devant répondre constamment aux revendications de certaines élu-e-s, qui embourbent inutilement la machine. Un temps précieux, que les fonctionnaires pourraient utiliser de manière plus optimale!»



Extrait de la lettre ouverte de sept conseillers municipaux de Trois-Rivières dans Le Nouvelliste du 15 août 2022.

Les signataires demandent par ailleurs plus de «respect, civisme et savoir-vivre» à leurs collègues. Le Nouvelliste rapporte qu'Alain Lafontaine a reçu des menaces d'un collègue et qu'il compte porter plainte à la Commission municipale du Québec.

Vers de nouveaux partis politiques municipaux?

Les sept conseillers ont convoqué les médias le 16 août 2022. Ils affirment qu'ils ne forment pas un groupe politique, mais qu’ils souhaitent plutôt tendre la main aux autres élus pour une meilleure collaboration. En entrevue la semaine dernière dans plusieurs médias, le maire Jean Lamarche s’est dit ouvert à réfléchir à la formation d’un éventuel parti politique en vue des prochaines élections. Il s’agirait, selon lui, d’un bon moyen pour la population de mieux connaître les candidats en vue du vote.