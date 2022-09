Une rencontre sur la gouvernance avait lieu jeudi soir au Pavillon Saint-Arnaud de Trois-Rivières.

Invité par les organisateurs de la soirée et conseillers, Dany Carpentier et Genevière Aulair, l’ex-maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin s’est exprimé sur le rôle de l’élu, le rôle du citoyen et les modes de gouvernance.

La pertinence de créer des partis politiques municipaux était au cœur des discussions. M. Pedneaud-Jobin a lui-même vécu l’expérience de créer un premier parti politique dans sa ville en 2012. Avec les récents débats sur la transparence au conseil de ville, la question se pose à savoir si ce ne serait pas la solution pour Trois-Rivières. « Je ne sais pas si ce serait réaliste, mais je pense qu’il y a des idées qui se brassent. Une chose est certaine, quand on a des partis politiques sur un territoire, ça permet aux résidents de ce secteur de connaitre un peu plus les idées qui se travaillent », explique le conseiller du district de LaVérendry, Dany Carpentier.

Ce dernier a été agréablement surpris d’avoir attiré 10 autres conseillers et une cinquantaine de citoyens à la soirée. « L’achalandage était très plaisant. Je savais qu’en invitant Maxime Pedneaud-Jobin, il apporterait son expérience qui colle bien avec les besoins de Trois-Rivières en ce moment. Je pense qu’on va s’inspirer de cette rencontre à l’Hôtel de Ville », affirme-t-il.

Le conseiller prévoit convier prochainement les citoyens à d’autres rencontres sur divers sujets afin d’informer et de discuter avec la population.