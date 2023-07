La Fête de la famille sera de retour pour une 25e année, le 5 août prochain.

Elle se déroulera au parc Laviolette de Trois-Rivières.

Entre 10h et 21h30, les familles pourront naviguer dans l’un des quatre royaumes mis en place pour l’occasion : imaginaire, magie, animal et aventure.

Des jeux gonflables, des ateliers de maquillage, des sculptures de ballons seront disponibles, en plus de la fermette, de magiciens et de plusieurs exposants et organismes.

Pour la première fois, un grand bongo aura lieu sur le coup de 17h.

Les artisans d’Éducazoo seront aussi sur place.

Le bédéiste Tristan Demers offrira aussi des ateliers de bande dessinée.

L'annonce a été effectuée en présence des élus municipaux Jean Lamarche, Maryse Bellemare et Dany Carpentier, en plus de l'animateur Guillaume Gingras, du 94,7 Rouge FM.