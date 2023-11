Un bâtiment industriel a été complètement rasé par les flammes tôt mardi matin à Trois-Rivières.



Les services d'urgence ont été appelés autour de 7h15 mardi matin alors qu'un violent feu faisait rage dans un bâtiment du parc industriel Carrefour 40-55 à Trois-Rivières.



Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, le bâtiment abritait une usine de batteries pour véhicules électriques.

Dans les premières minutes de l'incendie, le brasier était si intense que des débris ont été projetés sur la chaussée des autoroutes 40 et 55 et la fumée qui se dégageait du brasier était visible à des kilomètres à la ronde.

Des débris ont été retrouvés sur certaines rues et sur les terrains des maisons dans des quartiers résidentiels de Trois-Rivières, situés à environ sept ou huit kilomètres du lieu de l'incendie. Dans un communiqué acheminé aux médias en cours de journée, la Ville de Trois-Rivières affirme avoir reçu un avis de la Santé publique concernant les débris.

«Par mesure préventive, la Santé publique recommande à la population d’éviter de toucher aux tisons et débris d’incendie qui pourraient être tombés au sol», explique-t-on en ajoutant que «dépendamment de leur composition, certains de ces débris peuvent rester chauds jusqu’à 24 heures et ainsi représenter un risque de brûlure ou d’embrasement.»

Après avoir effectué des vérifications, la Santé publique a affirmé que la fumée de l'incendie n'affectait pas la qualité de l'air.

La Ville de Trois-Rivières transmettra d'autres informations dans les prochaines 24 heures sur la façon d’en disposer de façon sécuritaire.

Les services d'urgence, dont des pompiers de Trois-Rivières et des agents de la Sûreté du Québec, ont mis en place un énorme périmètre de sécurité autour du bâtiment en feu. Tout le parc industriel a été évacué notamment en raison des émanations toxiques produites par la fumée.

L'avis d'évacuation concernait toutes les personnes situées dans un périmètre de 800 mètres de la zone d'incendie, selon des informations relayées par la Ville de Trois-Rivières. «Précisons que cette zone n’inclut aucune résidence citoyenne», ajoute-t-on.

Les autorités municipales affirment aussi avoir été informées par la Santé publique du fait que la fumée émise par l’incendie« n’a pas d’effet sur la qualité de l’air.» «Les citoyennes et citoyens vulnérables n’ont pas de précautions particulières à prendre pour se protéger de la fumée», précise-t-on.

Le bâtiment est maintenant complètement détruit. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie dans les alentours de 9h30.

On ignore à ce moment les causes et circonstances de l'incendie.

Avec les informations de Jessica Jutras et Alice Trahan, Noovo Info.