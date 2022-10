L’été 2022 a été exceptionnel selon les résultats du bilan touristique estival.

Tourisme Mauricie a dévoilé ses résultats pour la saison estivale. La plupart sont supérieurs à ceux d’avant pandémie. « La saison estivale 2019 fut une saison record pour la Mauricie au niveau de l’achalandage touristique. Depuis la pandémie, notre objectif était d’au minimum retrouver les niveaux de 2019. Les données de l’été 2022 prouvent que la saison a été encore plus performante », affirme Lyne Rivard, directrice générale adjointe de Tourisme Mauricie.

Un sondage mené annuellement par l’organisme dévoile que 61% de ses entreprises membres ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à 2019. Comparé à la saison estivale 2021, 76% des répondants ont eu une augmentation de l’achalandage. Pour 44% d’entre eux, cette hausse est supérieure à 15%. « Le retour des touristes internationaux est extrêmement positif pour le Québec et la région. Avec les exigences aux frontières maintenant levées, nous nous attendons à ce que la reprise des voyages internationaux connaisse une augmentation plus importante et espérons retrouver les niveaux de 2019 d’ici la fin 2024 », souligne Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.

Des difficultés encore bien présentes



La pénurie de main d'œuvre reste toutefois l'enjeu le plus important pour les entreprises. Selon Tourisme Mauricie, plus du tiers des répondants au sondage ont eu des difficultés de recrutement cet été. 21% d’entre eux ont dû revoir leurs heures d’ouverture et/ou services offerts en raison du manque de main d’œuvre.