Les conseillers de Trois-Rivières pourront suivre une formation en éthique qui sera offerte aux frais de la Ville d'ici six mois. La mesure a été adoptée à l'unanimité par les élus lors de la séance du conseil municipal mardi soir.

Le maire Jean Lamarche souhaitait ainsi donner suite aux enquêtes de la Commission municipale menées depuis un an à Trois-Rivières et aux trois citations en déonthologie émises envers des conseillers il y a quelques jours. Le cabinet du maire a déjà entrepris des démarches pour trouver cette formation en «éthique et déonthologie, axée sur le respect et la civilité». M. Lamarche espère que tous les élus répondront positivement à l'invitation, le temps venu.

Lettre de la Commission municipale du Québec

La Commission municipale en est venue à la conclusion la semaine dernière que les conseillers municipaux Alain Lafontaine, Luc Tremblay et Richard Dober ont enfreint le code d'éthique en s'adressant irrespectueusement à d'autres élus ou à des fonctionnaires lors de séances du conseil ou d'entrevues médiatiques. M. Lafontaine a plaidé coupable et payé une amende de 1000$. M. Tremblay et M. Dober ont quant à eux décidé de contester la suspension de 15 jours à laquelle ils font face. La date de leur comparution n'est pas encore connue.

Dans une lettre envoyée au directeur général de la Ville, lue lors de la séance mardi soir, la Commission rappelle qu'il ne s'agit pas de «débats entre adversaires politiques, mais de communication entre les membres du conseil et les officiers municipaux où la notion de respect doit reprendre son sens habituel.» Elle précise qu'on ne peut pas insinuer publiquement que des fonctionnaires font de la politique, alors que c'est leur devoir d'émettre des recommandations.

«Le point de départ d'une introspection», dit Pascale Albernhe-Lahaie

La mise en place d'une formation a été saluée par la conseillère du district Des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie. À peu près à pareille date l'an dernier, Mme Albernhe-Lahaie avait tenu un point de presse où elle disait ne pas se sentir en sécurité à l'Hôtel de ville. Elle disait y entendre des propos violents, misogynes et racistes. «Un an plus tard, la CMQ dit que la la situation a dégénéré. Depuis, il y a eu trois départs en congé maladie d'élus», a rappelé la conseillère. Elle a dit souhaité que cette formation soit «le point de départ d'une introspection» qu'elle juge nécessaire.