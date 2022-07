La piste cyclable municipale située entre la rue Désormeaux et le chemin Louis-Riel sera fermée pour laisser place à des entreprises.

Le réseau cyclable qui passe sur un terrain appartenant à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) ne sera bientôt plus sécuritaire pour les cyclistes. Il y aura prochainement de nombreux travaux pour l’établissement d’entreprises. « Sous peu, un trajet de détour sera aménagé de façon sécuritaire sur le territoire de la SPIPB avec les recommandations de Vélo Québec », a affirmé par communiqué la directrice des communications et tourisme à la Ville, Marie-Michelle Barette.

Une signalisation annonçant la fermeture est déjà installée à cette portion de piste cyclable. Pour la sécurité des usagers et des travailleurs, la Ville demande la collaboration et le respect des cyclistes.