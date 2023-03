Une intervention policière a tourné au drame lundi soir, à Louiseville en Mauricie, alors qu'une sergente de la Sûreté du Québec (SQ) a été poignardée à mort lors de l'arrestation d'un suspect qui a ensuite été abattu.

L'attaque est survenue vers 20h30, à l'intersection de l'avenue Saint-Laurent et de la rue Saint-Aimé, en plein coeur du centre-ville.

Deux policiers procédaient à l’arrestation d’un individu concernant des menaces. Au moment de lui lire ses droits, l'homme se serait emparé d'un long couteau, s'apparentant à un sabre, et a attaqué la policière qui aurait ensuite chuté d'un balcon.

Un collègue patrouilleur a ensuite ouvert le feu sur le suspect, l'atteignant mortellement. Le nom de l'homme a ensuite été dévoilé par les autorités. Il s'agit d'Isaac Brouillard Lessard, âgé de 35 ans.

La sergente décédée est Maureen Breau. Elle comptait un peu plus de 20 ans d’expérience au sein de la Sûreté du Québec. Elle était affectée au poste de la MRC de Maskinongé. La SQ a partagé une photo de la policière décédée, mardi après-midi. Il lui restait seulement quatre jours à la patrouille avant d'accéder au poste d'enquêteur aux crimes majeurs. Ce soir là, Mme Breau acceptait de faire un quart de travail en temps supplémentaire.

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de la sergente Breau. Une telle épreuve nous rappelle le danger du métier de policier face à des situations extrêmes comme celle à laquelle ont dû faire face la sergente Breau, ses confrères policiers et les préposés aux télécommunications d’urgence qui ont soutenu ces derniers lors de cette intervention. J’offre mes plus sincères condoléances à son conjoint, ses enfants, sa famille et ses collègues», a affirmé Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec dans un communiqué acheminé aux médias tôt, mardi matin.



«Les membres de la Sûreté du Québec sont actuellement en deuil. Ensemble, nous traverserons cette épreuve et rendrons un hommage solennel à Maureen le temps venu(...) Il faut savoir que le conjoint de Mme Breau est également un policier de la Sûreté du Québec», a ajouté Patrice Cardinal, directeur de la Direction des communications et des relations internationales à la SQ. La Sûreté du Québec ajoute qu'un hommage solennel à la sergente Maureen Breau sera rendu plus tard.

Lors de cette intervention, un autre policier a été blessé. La vie de ce dernier n’est toutefois pas en danger.

Déclaré non criminellement responsable plusieurs fois

Isaac Brouillard Lessard, le principal suspect dans ce drame, était en probation au moment des faits. Selon des documents judiciaires obtenus au plumitif, le trentenaire a été reconnu non criminellement responsable à de nombreuses accusations lors des dix dernières années.

Le premier évènement est survenu en 2013, alors que le suspect a été accusé d’avoir menacé de causer la mort ou des lésions. Il était aussi suspecté d’avoir tenu des communications indécentes. Il avait alors plaidé l’innocence et avait été reconnu non criminellement responsable.

En 2017 alors que l'accusé résidait Lévis, le suspect commet des voies de fait. Il est déclaré non criminellement responsable en 2018.

Toujours en 2018, Isaac Brouillard Lessard a été reconnu non criminellement responsable dans une autre affaire de voie de fait et de menaces de mort ou de causer des lésions.

Puis, en 2022, le suspect a reçu une absolution conditionnelle après avoir plaidé coupable à une infraction de voie de faits commise l’année précédente. Il obtient une probation de deux ans ainsi que 200 heures de travaux communautaires.

Un nouveau venu, selon le maire de Louiseville

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a tenu à offrir ses condoléances aux proches et à la famille de la policière qui a perdu la vie lors de l’intervention.

«C’était censé être une arrestation "normale" […] pour moi, c’est un assassinat», a lancé M. Deshaies lors d’une entrevue avec Noovo Info.

Le maire a mentionné que le suspect s’est installé en ville il y a «environ quatre mois». Si ce dernier «semblait bien» lors de son arrivée, il aurait commencé «à faire du grabuge, à parler fort et à fesser partout» quelques jours après avoir emménagé dans un petit appartement.

M. Deshaies affirme que le propriétaire de l’immeuble est allé l’avertir «plusieurs fois» pour le tapage que le suspect faisait dans l’appartement.

Les autres résidents de l'immeuble ont été pris en charge par la Croix-Rouge afin d'être relocalisés jusqu'à ce que l'enquête soit complétée.

De nombreuses réactions

Le décès de la policière en devoir a suscité de nombreuses réactions a commencé par les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel a rappelé que les policiers effectuaient un travail dangereux et important pour assurer la sécurité des Québécois(es) et a ajouté qu'il ne les remerciera jamais assez pour leurs sacrifices.



Les partis d'opposition ont aussi transmis leurs pensées à la famille de la victime.

«Cette tragédie nous rappelle que, pour protéger nos vies, (les policiers) mettent leurs vies en danger», a indiqué le chef libéral Marc Tanguay en point de presse.

«Personne ne devrait mourir en faisant son travail. C'est une valeur fondamentale que nous avons à Québec solidaire, peu importe votre travail», a ajouté le porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois en réponse à une question en anglais.

Le chef péquiste Paul St-Pierre-Plamondon a quant à lui parlé d'un «événement très triste».

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a lui aussi qualifié les événements de «tragédie», ajoutant qu'il revenait tout juste de funérailles de policiers à Edmonton.

«Nous devrions donner notre respect et amour pour les policiers et policières qui nous protègent», a ajouté le chef conservateur Pierre Poilievre, qui s'est désolé de la «fréquence» de telles tragédies au Canada.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a lui aussi présenté ses condoléances aux proches et aux collègues de Mme Breau.

«Le drame qui s'est produit à Louiseville et qui a coûté la vie à la sergente Maureen Breau est bouleversant», a-t-il écrit sur Twitter.

Des corps de police municipaux ont également été ébranlé par la nouvelle du décès de la policière. C'est le cas notamment du Service de police de la Ville de Gatineau qui a écrit sur Twitter : «Nous sommes de tout coeur avec nos confrères et consoeurs, ainsi que ses proches. Un dur rappel des dangers qui nous guettent chaque jour. Notre drapeau est en berne.»

Le Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS) a aussi voulu partager un message sur les réseaux sociaux. «Le SPS est de tout cœur avec ses collègues de la Sûreté du Québec. Nos sympathies aux familles, proches et partenaires de la sergente Maureen Breau», peut-on lire sur Twitter.

Enquête du BEI

Une enquête est actuellement menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) pour éclaicir les circonstances de ce drame. Cinq enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux en soirée lundi. Une enquête criminelle parallèle a aussi été confiée au Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site Web.

Avec de l'information de Julien Denis et de Marie-Michelle Lauzon pour Noovo Info et de la Presse canadienne.