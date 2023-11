La Sûreté du Québec (SQ) pense avoir réglé plusieurs dossiers de vols et fraudes commis au centre-ville de Shawinigan avec l’arrestation d’un individu de 28 ans.

Philippe Lefrançois-Guay devra aussi faire face à des accusations d’introduction par effraction et bris de conditions. Il demeure détenu pour la suite des procédures.

Entre le 10 et le 15 novembre, le suspect aurait dérobé des portefeuilles, des clés, des cartes d’identité et bancaires, un ordinateur et un GPS. Ils se trouvaient dans des véhicules stationnés à l’aréna, sur la 5e rue de la Pointe, la rue des Érables et la rue St-Hubert.

Selon l’enquête, il se rendait ensuite dans des commerces comme des cafés, des dépanneurs ou des magasins pour faire des achats frauduleux.