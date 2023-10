La Ville de Trois-Rivières a présenté le futur plan du boulevard Sainte-Madeleine aux commerçants et résidents du quartier. De nombreux changements sont à prévoir.

Le projet initial a été reporté d'un an. Les travaux, évalués à 18 millions $, devraient finalement débuter en 2024. À travers la réfection du boulevard, la Ville dit souhaiter améliorer la sécurité pour les piétons et les cyclistes. C'est pourquoi l'espace réservé aux vélos en bordure de la rue sera dorénavant de 1,8 mètres. Les trottoirs seront aussi élargis et l'éclairage modernisé.

Dans une deuxième phase, réalisé en 2025, de la verdure sera ajoutée sur l'artère, dans un objectif de réduction des îlots de chaleur. Plusieurs bancs publics apparaîtront également.

Des changements sont aussi prévus sous la chaussée. La Ville va s'attarder au réseau d'égout qui sera séparé en deux conduites distinctes pour limiter les risques de débordements.