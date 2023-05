Les nouvelles membranes de la Station de traitement des eaux du Lac-à-la-Pêche (STELAP) présentent des signes de détérioration prématurée.

La Ville affirme qu’il est primordial d’avoir des membranes de rechange pour maintenir la station des eaux en fonction. Or, le fournisseur Suez ne semble pas collaborer pour les lui livrer, puisque la Ville a mandaté ses avocats pour faire avancer le dossier plus rapidement. «Si on n’obtient pas de nouvelles membranes de remplacement, on risque de devoir arrêter le STELAP. Pour nous, il est hors de question qu’on se retrouve avec un nouvel avis d’ébullition préventif. Nous voulons acquérir des membranes et Suez est le fournisseur unique», affirme le maire de Shawinigan, Michel Anger.

À lire également :

30 000 résidents de Shawinigan ont dû faire bouillir leur eau pendant environ 7 mois l'an dernier, en raison de la fermeture de cette station des eaux. Bien que la STELAP a été mise en fonction il y a quelques années seulement, les membranes se bouchent constamment. Une solution temporaire a été mise en place à l'été 2022 pour lever l'avis préventif. De la surveillance constante a été mise en place et les boues résiduaires sont depuis transportées dans d'autres stations de traitement.

La Ville a intenté des poursuites dans ce dossier et cherche toujours une solution permanente.

Voyez le compte-rendu de Frédérique Bacon et l'entrevue de Michel Anger au bulletin Noovo Le Fil Mauricie.