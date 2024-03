Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la députée de Laviolette-Saint‑Maurice, Marie-Louise Tardif, ont annoncé lundi la mise en place d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Shawinigan.

«Ce type de violence est malheureusement encore trop présent un peu partout dans le monde et même au Québec», a fait savoir la députée Tardif. «Il est temps que les victimes soient soutenues et prises en charge tout au long de leur processus de guérison.»



Ce projet pilote a pour but de mieux accompagner les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale pendant les procédures judiciaires. Il doit permettre d'aménager des espaces sécuritaires pour les victimes dans les palais de justice et de former l'ensemble des acteurs qui interviendront dans les processus.

«Les personnes victimes doivent pouvoir se sentir mieux accompagnées, plus en confiance et, évidemment, en sécurité durant tout le processus judiciaire», a indiqué le ministre Jolin-Barrette.

«Nous écoutons enfin la voix des personnes victimes et faisons tout pour mieux répondre à leurs réalités et à leurs besoins.» - Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

Les victimes pourront être accompagnée aussi d'une intervenante sociojudiciaire de liaison du centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Cette dernière aura notamment comme mandat d'évaluer les risques auxquels les personnes victimes pourraient être exposées et de les diriger vers les ressources spécialisées de la région qui pourront le mieux répondre à leurs besoins.

Un même procureur pourra accompagner la personne victime tout au long de son parcours, de façon à réduire le nombre de fois où celle-ci aura à répéter son histoire. Il pourra la guider à travers les différentes étapes du processus judiciaire afin qu'elle se sente en confiance et en sécurité.

Québec souhaite implanter ce projet pilote dans l'ensemble de la province d'ici novembre 2026. Les 10 premiers districts dans lesquels ont été déployés les projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale sont: Québec, Beauharnois, Bedford, Drummond, Saint‑Maurice, Laval, Saint-François, Mégantic, Mingan et Montmagny.

Avec les informations de Maxime Morin pour Noovo Info