Quelques 176,5 M$ seront investis pour la réalisation de projets et l'entretien d'infrastructures à Saint-Hyacinthe au cours des 3 prochaines années. C’est ce qui ressort du Programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 déposé le lundi 21 novembre.

De ce montant, 53,7 M$ seront utilisés l’année prochaine pour la réalisation de 159 projets. Une grande partie servira à la revitalisation du centre-ville. L’aménagement de la Place des spectacles et de la Promenade Gérard-Côté, pour le secteur « arts et cultures », doit être réalisé l’été prochain. Un montant de 10,9 M$ y est prévu, mais près de la moitié provient d’une subvention du gouvernement du Québec.

Avant cela, il faudra procéder à la séparation des égouts de la rue Marguerite-Bourgeoys et l’avenue Saint-Joseph. Ce chantier de 3,4 M$ doit débuter au printemps. Les autorités du Marché public et du Centre des arts Juliette-Lassonde doivent être rencontrées cet hiver afin de planifier les chantiers adéquatement. Ces travaux de réhabilitation doivent être effectués pour, notamment, assurer la réception des eaux usées du nouveau Réseau Sélection. Le futur de ce complexe pour personnes âgées est d'ailleurs incertain puisque le Groupe Sélection tente de se mettre à l'abri de ses créanciers afin de procéder à une restructuration. Elle doit justement toucher les divisions de la construction et du développement.

La Ville prévoit également l’acquisition prochaine d’un terrain du secteur de la Métairie pour la création d’un parc-nature. L’administration attend l’approbation ministérielle. 4 M$ sont mis de côté en vue d’un achat dans les prochains mois.

Tous ces développements mettent Saint-Hyacinthe dans une position particulière. Il y a plus de dépenses prévues pour les nouveaux projets, en 2023, que pour l’entretien d’infrastructures existantes. Une situation qui sera appelée à revenir à la normale selon le maire André Beauregard.

« Historiquement, on fait un peu plus d’entretien au niveau financier. 56% des dépenses serviront plutôt au développement l’an prochain. Ça s’explique avec la construction de la phase 1 de la promenade Gérard-Côté et de la place des spectacles. Éventuellement, on souhaite revenir à entretenir plus ce qu’on a présentement. » - André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe