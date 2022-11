L’ancien directeur général d'un centre Multifonctionnel de Boucherville devra payer des amendes de 20 000$ pour avoir détourné des fonds de son organisme.

Marc Girard a facturé de nombreux articles au centre Francine-Gadbois qui servaient uniquement à des usages personnels. Il a plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale le mardi 18 octobre.

L’enquête a été réalisée par Revenu Québec et l’Unité permanente anticorruption.

Le CMFG est un organisme à but non lucratif qui est géré par la Ville.

Arrêté en 2018

Marc Girard a été arrêté par l’UPAC il y a 4 ans, en 2018. Il faisait face à des accusations d’abus de confiance, de fraude, de possession de biens criminellement obtenus et de méfait concernant des données. Sa demeure avait été perquisitionnée un an plus tôt.

Les faits qui lui étaient reprochés s’étaient déroulés entre 2007 et 2016, sur une période de 9 ans.