Une sortie de route est survenue tôt samedi matin à Saint-Mathieu-de-Beloeil, en Montérégie. Deux hommes dans la vingtaine ont été gravement blessés. Il se pourrait que l'éblouissement du soleil fasse partie des facteurs qui ont causé l'accident.

Des passants ont appelé la police vers 7h après avoir vu un véhicule accidenté sur la route sur le chemin Nobel près de l'intersection de la rue Bernard-Pilon.

Arrivés sur les lieux, les premiers intervenants ont retrouvé deux hommes dans le véhicule. «À ce moment-là, leur état de santé a nécessité qu'ils soient transférés dans un centre désigné de traumatologie, a expliqué Sébastien Guillemette, capitaine pour la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Pendant quelques heures on était incertains par rapport au pronostic de leur santé, car c'était des blessures sérieuses.» Il a fait savoir qu'ils sont désormais hors de danger.

Au cours de la journée, les policiers ont procédé à l'analyse de la scène accidentée. La rue Nobel a été fermée pendant quelques heures en matinée. Elle est désormais réouverte à la circulation.

M. Guillemette souligne qu'à cet endroit de la route, le chemin a plusieurs courbes rapprochées qui forment un «double S».

«Ce qu'on a constaté c'est qu'à la première courbe du double S, le véhicule a continué tout droit puis a fait une sortie de route suivie d'un capotage», a détaillé le capitaine Guillemette.

L'enquête a permis d'exclure les causes de la drogue ou de l'alcool au volant.

M. Guillemette indique que le secteur n'est pas particulièrement accidentogène, et qu'il s'agit d'une zone de 50 km/h. «La thèse de la distraction au volant est possible. On sait aussi qu'a cette heure le matin, le soleil est directement à la hauteur des yeux», dit-il.

L'enquête se poursuit pour mieux comprendre les circonstances de l'accident. Les occupants du véhicule seront rencontrés plus tard .