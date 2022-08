Un homme de 33 ans a perdu la vie à la suite d'une collision sur l'autoroute 20, en Montérégie, tôt dimanche matin.

Le conducteur du véhicule circulait en sens inverse sur l'autoroute lorsqu'il serait entré en collision avec un camion de 53 pieds, selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ).

À lire également:

L'accident est survenu en direction ouest, près de Saint-Simon, peu après 3h, précise la porte-parole de la SQ, Catherine Bernard.

L'homme a été transporté en centre hospitalier, où son décès a été constaté. Le conducteur du camion n'a subi aucune blessure apparente.

Une enquête est en cours, dimanche matin, afin d'éclaircir les causes et les circonstances de cet accident. L'autoroute 20 demeure fermée en direction ouest et une voie de contournement a été mise en place.