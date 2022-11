Des joueurs de hockey du Cégep de Saint-Hyacinthe ont commis des «agissements inacceptables» lors d'une activité privée de l'équipe, forçant la direction à ouvrir une enquête sur les événements.

Dans un communiqué envoyé vendredi, les autorités du cégep indiquent que certains joueurs seront suspendus jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Les parents des joueurs, qui sont d'âge mineur, ont été mis au fait de la situation et le cégep affirme que des mesures, dont du soutien psychologique, ont été mises en place.



On ignore pour le moment la nature des gestes commis, mais la direction du cégep mentionne que la police a conclu qu'il «n’y avait pas matière à porter des accusations.»

L'enquête continue «afin de faire la lumière sur la situation et de procéder de façon diligente dans le dossier», a mentionné la directrice des communications du cégep, Annie Hulmann.

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), qui chapeaute les activités sportives collégiales québécoises, n'a pas plus de détails concernant la nature des gestes posés, mais dit soutenir les mesures prises par le cégep.

«On apprécie que le cégep nous ait gardés au courant et qu'il y ait une enquête interne», a commenté le directeur général adjoint du RSEQ, Stéphane Boudreau, en entrevue avec Noovo Info.

Les RSEQ ne prendra pour sa part aucune mesure tant que le résultat de l'enquête interne ne sera pas disponible.

Voyez le reportage de Fanny Lachance-Paquette présenté au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron.

«Oui, on a de plus en plus d’outils et d’info pour éduquer les gens, mais il faut poursuivre cette éducation», a ajouté Stéphane Boudreau sur une note plus générale.

«Il faut que la majorité silencieuse commence à prendre ses responsabilités. [...] Je vois des vidéos de gens qui sont présents dans une situation, mais ne font absolument rien. Au lieu de prendre des vidéos, prenons nos responsabilités», a-t-il déclaré.

Avec l'information de Fanny Lachance-Paquette pour Noovo Info