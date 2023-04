L’identité des huit victimes retrouvées à Akwesasne, non loin de la communauté située près de la frontière américaine, a été confirmée par le Bureau de la coroner au dossier.

Il s’agit de Dakshaben Pravinbhai Chaudhari, 45 ans, de Pravinbhai Veljibhai Chaudhari, 49 ans, de Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, 23 ans et Mitkumar Pravinbhai Chaudhari, 20 ans, ainsi que de Monalisa Budi, 28 ans, de Florin Alexandru 28 ans, de leurs deux enfants âgés de 2 ans et 1 an.

La coroner Me Karine Spénard a été mandatée afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant ces décès. Me Spénard aura également le pouvoir, si elle le juge nécessaire, de formuler des recommandations afin d'éviter que des événements semblables ne se reproduisent.

Les autorités, soit la police mohawk d’Akwesasne et la Sûreté du Québec (SQ), ont avancé que ces personnes étaient issues de deux familles, l’une provenant de l’Inde et l’autre de la Roumanie. Elles tentaient de travers illégalement la frontière à bateau pour se rendre aux États-Unis.

Leurs corps ont été retrouvés les 30 et 31 mars.

Un homme manque toujours à l’appel en lien avec cet incident. Il s’agit de Casey Oakes, 30 ans, qui aurait été vu pour la dernière fois le soir du 29 mars aux commandes du bateau en question. Cependant, la police mohawk a indiqué, jeudi, avoir épuisé ses efforts sur le fleuve et suspend les recherches. À moins qu’elle ne reçoive de nouvelles informations pertinentes, la police reprendra maintenant ses opérations de patrouille de routine sur l’eau.

Avec des informations de la Presse canadienne