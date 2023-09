Armoires Cuisines Action rachète Cuisines Beauregard de Granby.

Le partenariat des deux entreprises formera le plus grand cuisiniste fabriquant-détaillant au Québec.

Cette nouvelle entité permettra à l’ensemble des employés de bénéficier davantage d'opportunités de carrière, de stabilité et d’une sécurité d’emploi accrue. Les clients pourront également bénéficier de produits et de services innovants et diversifiés, répondant à leurs besoins.

Les deux compagnies, fondées il y a plus de 30 ans, rouvriront, dans les prochains mois, une nouvelle succursale de ventes à Saint-Alphonse-de-Granby au croisement de l'autoroute 10 et de la route 139.

Armoires Cuisine Action, dont le bureau-chef est situé à Sainte-Sabine, a aussi des adresses, en Montérégie, à Boucherville, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu et Vaudreuil-Dorion.