Le Compte de taxes pour une maison moyenne va augmenter de 6,5% à Saint-Lambert notamment à cause de l’inflation. La Ville s’est dotée d’un budget de 65,5 M$ pour la prochaine année.

La situation financière de la Ville est aussi très fragile selon la mairesse, Pascale Mongrain.

« Le budget que nous adoptons a pour principal objectif de nous occuper de notre ville. Depuis des années, les investissements au niveau local ont été sacrifiés au profit du financement des dépenses de l’agglomération. Cette avenue n’est plus possible. Saint-Lambert a besoin qu’on prenne soin d’elle. » - Pascale Mongrain, mairesse de Saint-Lambert

Comme pour plusieurs élus, elle plaint que l’inflation actuelle ne bénéficie pas aux villes comme c’est le cas pour les gouvernements provinciaux et fédéraux. Elle se traduit plutôt par de fortes hausses pour l’ensemble des dépenses comme le contrat de collecte des matières résiduelles, le carburant et l’entretien des équipements.

Parmi les investissements, on retrouve la création d’un service des technologies de l’information. Ce département devra être opéré de manière automne puisque l’entente avec Brossard et Boucherville se terminera le 31 décembre 2023. Cela passe par une première embauche d’ici la fin de l’année et l’ajout de 2 autres ressources au cours des 12 prochains mois.

Certains services comme l’horaire bonifié de la bibliothèque, l’ouverture de l’aréna pendant l’été et le transport en commun gratuit pour les ainés à faible revenu sont reconduits.