Un avis d’ébullition préventif est en vigueur jusqu’à nouvel ordre dans certaines rues du secteur d’Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les résidents qui habitent entre les rues Fillion, au nord, et Joseph-Albert-Morin, au sud, doivent faire bouillir l’eau du robinet pour 1 minute avant de la consommer. Un bris d’aqueduc au coin des rues Bellerive et Fillion est en cause.

Pour que l’avis soit levé, 2 séries de tests sur 2 jours doivent démontrer l’absence de coliformes dans l’eau.