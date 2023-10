L'École secondaire Antoine-Brossard, à Brossard, a été le théâtre vendredi d'une bagarre générale qui a forcé l'intervention de plusieurs policiers.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a été appelé peu après midi pour disperser un attroupement d’environ 200 jeunes à l’extérieur de l’école. Des vidéos obtenues par Noovo Info montrent le niveau de violence de l'événement. Sur les images de la vidéo dont Noovo Info a obtenu copie, on peut apercevoir un important attroupement. Des objets sont lancés et plusieurs personnes s’échangent des coups.

Voyez le compte-rendu de Marie-Michelle Lauzon dans la vidéo liée à l'article.

Au moins cinq personnes ont subi des blessures dites mineures et certains ont été incommodés par une «substance volatile», mais la police ne connaissait pas le nombre exact de blessés au moment d'écrire ces lignes. Deux soeurs ont eu à être transportées en ambulance et cinq élèves ont été évalués par les ambulanciers. On ne craint pas pour leurs vies, alors qu'ils auraient reçu des blessures mineures.

«En tant que parent, on envoie les enfants à l'école et on se fait appeler pour des cas comme ça, a témoigné le père des jeunes filles transportées à l'hôpital. J'ai trois enfants ici. Vous imaginez un peu?»

«Les responsables de l'école doivent prendre des mesures adéquates.» -Le père des élèves transportées en ambulance

Des élèves de tous les niveaux du secondaire ont été impliqués dans la bagarre. Selon des témoignages recueillis par Noovo Info, le conflit à l'origine de celle-ci aurait débuté jeudi, alors qu'une altercation se serait produiteé.



Il n’y a eu aucune arrestation et aucune plainte formelle n'a été déposée, mais le SPAL enquête.

Les cours ont pu reprendre, mais la police devait demeurer sur les lieux jusqu’à la fin de ceux-ci. «Nos policiers de la gendarmerie et trois agents RESO seront présents jusqu’à la fin de la journée scolaire afin d'assurer le bon ordre et la sécurité de tous», a écrit le SPAL dans une publication sur Facebook.

Des témoins allaient être rencontrés dans les prochaines heures afin de faire toute la lumière sur la situation.

«Je pense que c'est la plus grosse bataille qui a eu lieu à l'école. Ça fait une semaine de suite qu'on a juste des bagarres. À presque jour il y en a une, ce n'est vraiment pas normal», a témoigné une élève, qui a ajouté ne pas se sentir en sécurité à l'école.

Avec de l'information de Guillaume Théroux et d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.