Changement majeur au baseball amateur, alors que la région Rive-Sud procède à une refonte de la structure AA.

L'Association régionale de baseball amateur de la Rive-Sud (ARBARS ou Baseball Québec Rive-Sud) prend la direction d'une organisation qui viendra remplacer, dès cette année, les quatre équipes qui étaient présentes sur le territoire.

Ainsi donc, les Gouverneurs de la Rive-Sud, Les Pirates du Haut-Richelieu, les Royaux de Marie-Victorin et les Cobras du Roussillon disparaissent pour faire place aux Cardinals de la Rive-Sud.

La rumeur, qui courait depuis quelques années, s'est concrétisée l’automne dernier. Cela demeure néanmoins une surprise pour certains membres des quatre organisations.

Marc Griffin, des Gouverneurs de la Rive-Sud et qui siège, aussi, au conseil d’administration de Baseball Québec, veut donner la chance au coureur.

Toutefois, il estime que le processus a, peut-être, été précipité. La mise en place de la structure aurait pu se faire sur un plus long échéancier.

Frédéric Lanoue, parent de joueur et entraîneur chez les Pirates du Haut-Richelieu, exprime aussi des réserves, notamment sur un possible exode des plus jeunes joueurs.

«Qu’on perde des jeunes de 9, 10, 11, 12 et même 13 ans, les catégories Moustique et Pee-Wee. Des jeunes qui avaient le désir et le talent d’évoluer dans le AA, mais qui vont perdre le goût d’y aller parce que c’est trop loin. Moi, je pense que pour ces deux catégories-là, on aurait dû garder des structures locales AA plutôt qu’une régionale.» - Frédéric Lanoue, parent et entraîneur chez les Pirates du Haut-Richelieu

Une demande d'entrevue a été formulée à l'Association régionale de baseball amateur de la Rive-Sud (ARBARS ou Baseball Québec Rive-Sud). Requête qui a été ignorée jusqu'ici.