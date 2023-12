La Ville de Beloeil va adresser prochainement une demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui servira à faire des travaux de rénovation d'urgence à l'Église St-Mathieu.

Le rapport d'une firme indique que plusieurs travaux doivent être réalisés rapidement pour garantir la sécurité et la durabilité du bâtiment.

On fait état, notamment, de travaux visant l’étanchéisation des fondations du transept droit, de travaux de maçonnerie de la façade avant, du démantèlement complet de la cheminée et sa reconstruction, du remplacement des patins de bois des cloches, de réparations au support des cloches et du remplacement d’un panneau électrique, du filage, de prises et de commutateurs.

La facture du chantier est évaluée à 825 000 $. L'octroi gouvernemental couvrirait 60 % des dépenses.

Le Conseil de Fabrique avait déposé une demande de subvention, mais elle ne s’est pas qualifiée auprès du patrimoine religieux du Québec.

L’église Saint-Matthieu a été citée à titre de bâtiment patrimonial en 2022 par la Ville de Beloeil.