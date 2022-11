Leucan Montérégie a reçu près de 12 000 $ grâce à la campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons, qui s'est tenue en septembre.

L’Association pour les enfants atteints de cancer a été soutenue par les succursales de Sainte-Hélène-de-Bagot et celle du boulevard Laframboise, à Saint-Hyacinthe.



À l’échelle provinciale, avec la participation de 61 restaurants réparties dans les régions de la Montérégie, de l’Estrie et de Laurentides-Lanaudière, c’est un total de 269 000 $ qui sera remis à Leucan cette année.

Ce montant record place l'Association à la deuxième position au Québec et à la dixième position au Canada parmi les 600 organismes bénéficiaires de la campagne.



«Ces fabuleux résultats sont d’autant plus impressionnants considérant que chaque biscuit était vendu au coût de 1 $, le temps d’une semaine seulement. Nous avons vendu plus de 4 000 biscuits durant la période de précommandes, ce qui est aussi un record. Les sommes amassées ont permis de financer l’organisation du week-end répit pour les familles d’enfants atteints de cancer de la région, qui a eu lieu à la fin septembre.» - Sarah Davidson, directrice, dons majeurs et partenariats, Leucan Grand Montréal.

Sur le plan national, l’édition 2022 de la campagne du Biscuit sourire Tim Hortons permettra de verser la somme record de plus de 15,3 M$ aux organismes caritatifs à travers le pays.

Leucan Montérégie remercie la famille d’Amy, enfant de Leucan, qui a redonné à la cause en vendant des Biscuits sourire dans son entourage tout comme les bénévoles qui sont venus prêter main-forte pour la confection et la livraison des biscuits.

Pour d'autres actualités de la Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.