Du 14 au 17 février a lieu en Montérégie la semaine d'Olympiades régionales des métiers et technologies.

Six centres de formation professionnelle de cinq centres de services scolaires vont accueillir 21 compétitions qui opposeront 80 étudiants.

Le but des participants est de décrocher une place sur la délégation régionale qui prendra part à la 16e édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies organisées par Compétences Québec les 11 et 12 mai au Centre de foires de Québec.

Jeudi prochain, 16 février, L’École professionnelle de Saint-Hyacinthe sera l'hôte des Olympiades régionales dans 7 métiers, soit Aménagement paysager, Briquetage, Esthétique, Mécanique automobile, Plâtrage, Plomberie et Vente-conseil.