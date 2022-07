La femme d'affaires Carole Mallette portera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) aux prochaines élections d'octobre dans la circonscription de Huntingdon.

Elle a été présidente durant plus de 15 ans de l'entreprise familiale Usinages Mallette, spécialisée dans la fabrication et la distribution d'alternatives dans l’industrie de la transformation alimentaire et du recyclage du plastique.

En plus de ses études en génie, elle possible un diplôme MBA de l’Université Paris-Dauphine et de l’École des sciences de la gestion de l'UQAM.

Mme Malette était administritrace du Fond idée, à l'origine de la création de l'organisme Femmessor Montérégie, devenu EVOL l'an dernier. Jusqu'à tout récemment, elle était membre de la Table d'action pour l'entrepreneuriat en Montérégie.

«Je suis d’avis que la seule manière de connaître l’avenir, c’est de le créer. J’aime agir, m’activer, aider les gens. Je le faisais au sein de mon entreprise, je souhaite le faire maintenant pour tous mes concitoyens de Huntingdon. Je veux que les gens d’ici sachent que je défendrai avec ardeur leurs intérêts à Québec.» - Carole Mallette, candidate CAQ

Mère de deux enfants, elle souhaite maintenant contribuer différemment à l’essor de la région où elle réside depuis plusieurs années.