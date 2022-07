On pourrait bientôt payer notre titre de métro unique en balayant simplement notre carte débit ou de crédit.

La Société de transport de Montréal (STM) est à changer ses tourniquets dans les édicules du réseau.

En plus d'avoir des écrans plus larges, ils seront dotés de nouvelles technologies qui permet de lire les cartes bancaires.

[Info réseau] 🚇💅✅ Nos tourniquets et portillons à ventaux changent de look. En plus d’être munis de nouveaux écrans plus visibles et lisibles, à terme, nos valideurs seront compatibles avec la technologie NFC et permettront la lecture des cartes bancaires. pic.twitter.com/GyFFTr5wVD