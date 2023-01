Le projet de centre de congrès à Saint-Jean-sur-Richelieu obtient l’appui de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, situé à Beloeil.

Elle souligne les besoins grandissants en matière de salles de réunion et pour divers évènements dans la région. Cette nouvelle installation en territoire johannais permettrait également un meilleur développement économique et touristique.

« Je collaborerai de près avec la présente administration municipale pour que le projet avance le plus rapidement possible. Il est grand temps que la 11e ville au Québec ait son propre centre de congrès à l’instar de municipalités plus petites qui ont déjà le leur. » - Michel Milot, directeur général de la CCIHR.

La CCIHR soutient également l’emplacement ciblé par la Ville, à proximité de l’autoroute 35, près de l’intersection du boulevard Séminaire et de la rue MacDonald. Un endroit qui permettrait au rayonnement des commerces à proximité.

En décembre, une nouvelle étude affirmait qu’un centre des congrès de taille moyenne serait un projet viable à Saint-Jean-sur-Richelieu.